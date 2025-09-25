Guardamiglio marciapiedi come officine e rifiuti abbandonati | fototrappole per incastrare gli incivili

Guardamiglio (Lodi), 25 settembre 2025 – Motori accesi nei parcheggi, auto sollevate con cric improvvisati e cambi d’olio fatti a cielo aperto. Scene che, secondo l’ex sindaco ed esponente di minoranza Elia Bergamasch i, stanno diventando abitudine a Guardamiglio e nella frazione Valloria. “Non solo rifiuti lasciati sui marciapiedi – denuncia – ma veri e propri interventi meccanici negli spazi pubblici, con perdite d’olio e degrado. Marciapiedi e parcheggi sono ormai trattati da alcuni cittadini come discariche o officine private, senza rispetto per regole e ambiente”. Un’accusa pesante che riporta al centro il tema del decoro urbano e che trova la replica immediata del sindaco Giancarlo Rossetti e della lista civica Ripartiamo Insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

