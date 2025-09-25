GTA 6 cresce l’hype e le prime immagini fanno già paura | mostrerà qualcosa di mai visto prima

Il nuovo attesissimo capitolo della Rockstar Games ha sconvolto i fan già dal primo trailer. Il nuovo GTA 6 si appresta a diventare uno dei giochi più belli della storia. L’industria videoludica è piena di capolavori che hanno segnato intere generazioni. Tra questi non possiamo non inserire la saga di GTA. Già i primissimi capitoli proposero un nuovo modo intendere gli open world in città, ma la svolta arrivò con GTA Vice City. Il capitolo girato in una Miami degli anni ’80 rappresentò un netto passo in avanti rispetto a GTA III, anche sotto l’aspetto del divertimento. Non a caso spopolò su console e su PC, rendendo famosa la piccola company americana. 🔗 Leggi su Game-experience.it

