Scontro in diretta tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini nel corso della puntata di mercoledì di ' Otto e mezzo', il programma di approfondimento condotto dalla giornalista su La7. Ospite della puntata è stato infatti lo storico leader della destra italiana con la partecipazione dell'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. Il titolo della puntata era "Trump, Meloni e la Flotilla: parla Fini". Primo scontro sul Medio Oriente e Gaza. Le prime scintille si sono accese già nelle prime domande sul Medio Oriente e sulla situazione a Gaza. La conduttrice ha incalzato Fini sulle sue opinioni riguardo ai rapporti con la premier Giorgia Meloni e sulla posizione del governo di centro-destra sul riconoscimento della Palestina.

© Lapresse.it - Gruber-Fini, scontro in diretta a ‘8 e mezzo’