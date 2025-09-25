Grosso incendio a Nocera Superiore nube nera sulla città Il sindaco | Chiudete porte e finestre

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fuoco una industria di Nocera Superiore. Enorme nube nera in cielo. L'appello del sindaco: "Chiudete porte e finestre e non sostate all'aperto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grosso - incendio

FOTO/ Agropoli, grosso incendio di sterpaglie: bruciati 10 ettari di verde

Grosso incendio a Monte San Pietro: diverse persone evacuate

Grosso incendio sul Vesuvio, minacciate le case: in azione Canadair e elicotteri dei pompieri

grosso incendio nocera superioreGrosso incendio a Nocera Superiore, nube nera sulla città. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre” - L’appello del sindaco: “Chiudete porte e finestre e non sostate all’aperto” ... Da fanpage.it

Incendio a Nocera Superiore, fiamme all'interno di capannoni industriali: il video - Decine di telefonate hanno segnalato fiamme provenire dall'interno di capannoni industriali in via Lamia. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Grosso Incendio Nocera Superiore