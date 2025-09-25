Grosjean torna a guidare una Haas F1 a 5 anni dal drammatico incidente | emozionante sorpresa al Mugello
Romain Grosjean torna al volante di una monoposto di Formula 1 a 5 anni dal drammatico incidente in Bahrain: al Mugello guiderà la Haas VF-23 in un test speciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: grosjean - torna
Il WEC torna in azione questo weekend con la 6 Ore del COTA: ecco gli orari e i dettagli per seguire il sesto round del mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
Grosjean torna a guidare una Haas F1 a 5 anni dal drammatico incidente: emozionante sorpresa al Mugello - Romain Grosjean torna al volante di una monoposto di Formula 1 a 5 anni dal drammatico incidente in Bahrain: al Mugello guiderà la Haas VF- Secondo fanpage.it
Grosjean torna su una vettura di F1: guiderà la Haas VF-23 al Mugello - Cinque anni dopo l'incidente in Bahrain, Romain Grosjean tornerà al volante di una Formula 1: venerdì guiderà la Haas VF- Si legge su msn.com