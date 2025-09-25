Grignani accusa Pausini la sua hit d’amore trasformata in un urlo d’accusa

Cultweb.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inaspettata battaglia legale si è scatenata nel mondo della musica italiana, con protagonisti due nomi di grande rilievo: Gianluca Grignani e Laura Pausini. La causa del contendere? La cover di Pausini del celebre brano di Grignani “La mia storia tra le dita”, contenuta nel nuovo album “Io canto 2”. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Grignani accusa Pausini di aver stravolto il significato originale della canzone modificandone il testo, in particolare passando dalla prima alla seconda persona. Questa modifica, a detta di Grignani, trasforma la richiesta di perdono di un uomo alla sua donna in un’accusa, alterando profondamente il senso del brano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

grignani accusa pausini la sua hit d8217amore trasformata in un urlo d8217accusa

© Cultweb.it - Grignani accusa Pausini, la sua hit d’amore trasformata in un urlo d’accusa

In questa notizia si parla di: grignani - accusa

Grignani-Pausini, scatta la denuncia: l’accusa shock del cantante

grignani accusa pausini suaGrignani-Pausini e la lite su “La mia storia tra le dita”. L’editore: «Autorizzazioni ok». Ma il cantautore rilancia: «Dichiarazioni false e diffamatorie» - La vicenda è scoppiata intorno alla cover de “La mia storia tra le dita” realizzata dalla ... Si legge su ilmessaggero.it

grignani accusa pausini suaGianluca Grignani Accusa Laura Pausini: Scopri Tutti i Dettagli dello Scontro! - Un acceso scambio di opinioni tra due icone della musica italiana si è trasformato in una controversia legale, intensificando la rivalità tra i loro sostenitori. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Grignani Accusa Pausini Sua