Nostalgia delle grigliate estive? Con questa griglia XXL, oggi in promozione, puoi organizzare cene e pranzi per tutta la famiglia, anche in casa. La trovi su Amazon a 49,99 euro, con uno sconto del ben 50% rispetto a quello di listino: è una piastra semplice da usare, dall’ampia superficie di 2.052 cm² e realizzata in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente. Richiede pochissimo olio e si pulisce facilmente. A tutto ciò si aggiungono 2200 Watt di potenza, che permettono di raggiungere la temperatura ideale in pochissimi minuti. Ordinala subito a prezzo scontato su Amazon Superficie ampia e materiali progettati per la praticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grigliate XXL a metà prezzo con questa piastra da 2200 W: da 100€ passa a 49,99€