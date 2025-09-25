Il Grosseto porta a casa la terza vittoria di fila e si porta ad un solo punto dal duo di testa. Lo fa battendo 3-2 un Cannara che va sotto 3-0 dopo un’ora per poi, nel finale, sfiorare addirittura un 3-3 che avrebbe avuto del clamoroso. Pronti via e il Grosseto è subito pericoloso con Dalla Latta che prova il destro dal limite, con palla che termina di poco alta sopra la traversa. Ancora Grosseto al quarto d’ora ma la girata di testa di Riccobono, sul cross di D’Ancona, non trova lo specchio. Occhio però al Cannara che si sveglia al 18’ centrando un palo sul tiro cross di Porzi sporcato. Il pericolo corso scuote ulteriormente il Grosseto che chiude il Cannara nella sua metà campo prendendo saldamente in mano le redini del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifone corsaro in Umbria. Vittoria e qualche brivido