Grey' s Anatomy 22 | Un nuovo teaser anticipa possibili vittime chi sopravviverà al finale della scorsa stagione?

Dopo lo sconvolgente cliffhanger della stagione 21, Grey's Anatomy sta per tornare, ma chi uscirà illeso dall'esplosione del Grey Sloan Memorial? Il nuovo promo avverte che non tutti ce la faranno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

