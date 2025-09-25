Greenland 2 | Migration | Il trailer del film con Gerard Butler
A sorpresa Lionsgate ha rilasciato il primo trailer di Greenland 2: Migration, l’atteso sequel del thriller apocalittico con Gerard Butler. Il trailer, lo potete ammirare qui di seguito, si apre con un vertiginoso riepilogo degli eventi del primo film uscito nel 2020 per poi iniziare a svelare la situazione nel bunker in Groenlandia cinque anni dopo l’evento di dimensioni apocalittiche. Il film uscirà nelle sale il 9 gennaio 2026 sotto il marchio Lionsgate Guardate qui il trailer di Greenland 2: Migration Cosa sappiamo di Greenland 2: Migration?. Nel primo film la minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
