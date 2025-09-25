Grecia lo scandalo sui sussidi agricoli europei getta il panico tra i piccoli coltivatori diretti
Roma, 25 settembre 2025 – Lo scandalo – che ha portato alle dimissioni di quattro ministri e allo scioglimento dell’OPEKEPE, l’agenzia responsabile dei controlli e dell’erogazione dei fondi agricoli europei, – è esploso dopo che la Procura europea (EPPO) ha scoperto che alcuni richiedenti dichiaravano come propri terreni che non possedevano. Altri indicavano fattorie o pascoli lontani dal loro luogo di residenza, oppure usavano indirizzi falsi e contratti di affitto contraffatti. Le radici dello scandalo si trovano nei sistemi informatici inadeguati utilizzati per gestire i sussidi agricoli e nella mancanza di un catasto agricolo completo e aggiornato in gran parte del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
