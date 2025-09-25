Grazie alla tecnica dello smurfing trasferivano più denaro del consentito Denunciati due agenti

Anconatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona hanno concluso un’articolata attività che ha portato alla denuncia di due agenti specializzati nel cosiddetto “money transfer”, contestando nel contempo 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che ammontano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grazie - tecnica

Regno Unito, 8 bambini nati sani grazie al Dna di 3 persone: la tecnica rivoluzionaria contro le malattie genetiche

Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato grazie a una tecnica innovativa

Cerca Video su questo argomento: Grazie Tecnica Smurfing Trasferivano