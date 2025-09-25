Grazie alla tecnica dello smurfing trasferivano più denaro del consentito Denunciati due agenti
ANCONA – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Ancona hanno concluso un’articolata attività che ha portato alla denuncia di due agenti specializzati nel cosiddetto “money transfer”, contestando nel contempo 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che ammontano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
