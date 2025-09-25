Graziano Stacchiotti Mpa ne è convinto | Sarò la sorpresa di queste elezioni regionali

Anconatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGUGLIANO – «Sarò la sorpresa di queste elezioni regionali». Non si nasconde di certo, anzi, mostra tanta sicurezza Graziano Stacchiotti, 42 anni, consigliere comunale ad Agugliano, ma candidato nel collegio di Ancona con la lista civica I Marchigiani per Acquaroli alle elezioni regionali di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: graziano - stacchiotti

Graziano Stacchiotti si candida alle Regionali: “Mi metto in gioco per dare voce a chi costruisce, lavora e spera ogni giorno”

Cerca Video su questo argomento: Graziano Stacchiotti Mpa 232