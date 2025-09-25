Graziano Stacchiotti Mpa ne è convinto | Sarò la sorpresa di queste elezioni regionali
AGUGLIANO – «Sarò la sorpresa di queste elezioni regionali». Non si nasconde di certo, anzi, mostra tanta sicurezza Graziano Stacchiotti, 42 anni, consigliere comunale ad Agugliano, ma candidato nel collegio di Ancona con la lista civica I Marchigiani per Acquaroli alle elezioni regionali di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Graziano Stacchiotti si candida alle Regionali: “Mi metto in gioco per dare voce a chi costruisce, lavora e spera ogni giorno”
