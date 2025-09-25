Graziani a sorpresa | Se dovessi dare un consiglio a Tudor gli direi questa cosa… Ecco cosa ha detto al tecnico della Juventus!
Graziani, ex attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus, dando un consiglio ad Igor Tudor. Ecco cosa ha detto. Un consiglio da bomber a bomber, un’analisi lucida per tornare a vincere. Francesco “Ciccio” Graziani, campione del mondo 1982, ha analizzato l’avvio di stagione della Juventus e, pur promuovendo la spinta offensiva, ha lanciato un monito a Igor Tudor: per puntare allo Scudetto, serve ritrovare la solidità difensiva. “Lavora sulla fase difensiva”: il consiglio a Tudor. Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex attaccante ha offerto la sua ricetta. « Se dovessi dare un consiglio a Tudor direi: ‘riguardati le partite e lavora sulla fase difensiva ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
