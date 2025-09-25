Gravissimo infortunio Italia sconvolta | è una batosta

Un infortunio inaspettato cambia i piani radicalmente del tecnico: giocatore uscito in lacrime e in barella Una vera e propria batosta, inattesa e clamorosa, che ha messo in ginocchio l’intero ambiente. Il giocatore, uscito dal campo in condizioni preoccupanti, ha subito un infortunio che potrebbe condizionare non solo il suo percorso personale, ma anche gli equilibri tattici della sua formazione. Il tecnico si è ritrovato a dover fare i conti non solo con la perdita improvvisa di un elemento chiave, ma anche con il contraccolpo psicologico che l’infortunio ha generato all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

