Gravina tuona | San Siro non ha i requisiti per Euro 2032 Faccio questo augurio ad Inter e Milan

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulla situazione dello stadio San Siro per Inter e Milan. Tutti i dettagli. Una notizia clamorosa scuote il calcio italiano: Milano rischia seriamente di non ospitare nessuna partita dell’ Europeo 2032, che l’ Italia organizzerà insieme alla Turchia. A lanciare l’allarme è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che in un’intervista riportata da La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sullo stato degli impianti. Le parole del numero uno federale non lasciano spazio a interpretazioni: «Lo stadio Meazza non risponde ai requisiti richiesti dalla UEFA per ospitare l’Europeo». 🔗 Leggi su Internews24.com

