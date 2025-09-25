Personaggi tv. – Un momento doloroso e delicato per Rossella Brescia. La conduttrice e ballerina di Martina Franca ha condiviso sui social la notizia della morte di suo padre, annunciando così il terzo grave lutto nel giro di pochi mesi. A 54 anni, l’ex volto di programmi televisivi di successo si trova ad affrontare un dolore immenso: poco tempo fa aveva già perso due zie, Maria e Titina, alle quali era molto legata. . Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Rossella Brescia ha ricordato il padre e le due zie con parole toccanti: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante