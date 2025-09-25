Grave incidente sulla Cassia strada chiusa a Sutri

Viterbotoday.it | 25 set 2025

Grave incidente sulla Cassia a Sutri. Coinvolti nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante e un mezzo agricolo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 25 settembre.La strada statale 2 è chiusa all'altezza del chilometro 46. Interdetta al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

