Grave incidente sulla Cassia strada chiusa a Sutri

Grave incidente sulla Cassia a Sutri. Coinvolti nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante e un mezzo agricolo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 25 settembre.La strada statale 2 è chiusa all'altezza del chilometro 46. Interdetta al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Eboli. Un operaio 37enne è rimasto schiacciato da un macchinario mentre preparava imballaggi, riportando serie ferite. Sul posto 118 e vigili del fuoco, che hanno soccorso il lavoratore poi trasportato all’osp - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente en la Piccola Sanremo 2025: Kevin Bonaldo sufre un paro cardíaco https://ciclo21.com/ciclobreves-internacionales-septiembre-2025-21sep… - X Vai su X

Pietro Lo Monaco, grave incidente stradale: ricoverato in ospedale/ “Condizioni serie”, cos’è successo - Paura e apprensione per le condizioni di salute di Pietro Lo Monaco: il dirigente sportivo è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di Palermo ed è stato ricoverato in ospedale. Da ilsussidiario.net

Grave incidente in A1 nella notte. Feriti due ragazzi - Un gravissimo incidente stradale la notte scorsa lungo tratto autostradale dell’A1 all'altezza del comune di San Vittore del Lazio in direzione Caianello. Lo riporta ciociariaoggi.it