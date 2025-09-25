Grano duro dal 2022 meno 44% per il prezzo al produttore Cia Puglia | Urge cambio di rotta
Da settembre 2022 ad oggi, il prezzo del grano duro riconosciuto ai cerealicoltori italiani è crollato del 44%, passando da 490 euro a 277 euro alla tonnellata, cifra – quest’ultima - relativa alle ultime quotazioni stabilite alle Borse Merci di Foggia e di Bari. Mentre il corrispettivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
