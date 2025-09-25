Grandine sul lago neve in quota e temporale in città | Trentino sferzato dal maltempo

Da un lato la grandine, dall’altro la neve. E, in mezzo, un importante temporale con tuoni è fulmini: è il bilancio del maltempo di ieri, mercoledì 24 settembre in Trentino.Grandine e neveLa grandine ha interessato sia l’Alpe Cimbra che alcune località del Garda, come Nago, dove sono piovuti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it