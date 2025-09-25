Grandine sul lago neve in quota e temporale in città | Trentino sferzato dal maltempo

Da un lato la grandine, dall’altro la neve. E, in mezzo, un importante temporale con tuoni è fulmini: è il bilancio del maltempo di ieri, mercoledì 24 settembre in Trentino.Grandine e neveLa grandine ha interessato sia l’Alpe Cimbra che alcune località del Garda, come Nago, dove sono piovuti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: grandine - lago

Maltempo, temporali e grandine: allerta meteo anche al Sud. Tromba d'aria in Sicilia, frane a Livigno, turisti salvati sul lago di Como

Doppia allerta meteo sul lago di Como per temporali forti, grandine e rischio frane

Grandine sul lago, neve in quota e temporale in città: Trentino sferzato dal maltempo

Ha causato diversi danni, soprattutto ai campi agricoli e alle vigne, non ancora quantificabili, la violenta tempesta di martedì sera che si è abbattuta anche su Doberdò del Lago con pioggia, vento e grandine, mettendo in crisi in primo luogo anche la circolazio - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: #Temporali violenti sul #Varesotto, nubifragi e grandine sul #Lago #Maggiore; il #Video - X Vai su X

Grandinate e allagamenti dal canavese alle Langhe. Nevicate in quota - La grandine ha colpito Avigliana e Caravino e poi le Langhe e il cuneese. Lo riporta rainews.it

Grandine sul lago, neve in quota e temporale in città: Trentino sferzato dal maltempo - Per oggi previsto un miglioramento, ma le cose cambieranno già dalle prossime ore: cosa dobbiamo aspettarci per il fine settimana ... trentotoday.it scrive