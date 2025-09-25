Grande chance per le italiane in Europa | terremoto in Inghilterra può essere la volta buona

Le italiane hanno una grande occasione in Europa: il terremoto in Inghilterra può spalancare una grossa opportunità. L’avventura delle italiane in Europa è iniziata la scorsa settimana con la Champions League. L’unico successo è stato quello dell’Inter per 2-0 in casa dell’Ajax, la Juventus ha pareggiato per 4-4 contro il Borussia Dortmund mentre Atalanta e Napoli hanno perso contro Psg (4-0) e Manchester City (2-0). Questa settimana è invece iniziata l’Europa League. Ad aprire le danze è stata la Roma con il successo di ieri a Nizza per 2-1. Oggi toccherà invece al Bologna in trasferta contro l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

