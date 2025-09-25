Gran Turismo 7 Spec 3 annunciato la serie supera i 100 milioni di copie vendute
Durante lo State of Play di settembre 2025, Kazunori Yamauchi, storico volto di Gran Turismo e capo di Polyphony Digital, ha celebrato un doppio traguardo: la serie ha ufficialmente superato i 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi tra le saghe più amate e longeve della storia PlayStation, e ha annunciato l’arrivo dell’ aggiornamento Spec 3 per Gran Turismo 7. Disponibile da dicembre 2025, Spec 3 è definito come l’update più grande mai realizzato per il gioco. Il pacchetto introdurrà due circuiti iconici: lo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi e il canadese Circuit Gilles-Villeneuve, amatissimo dagli appassionati di Formula 1. 🔗 Leggi su Game-experience.it
