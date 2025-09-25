Gran Premio di Modena auto storiche sulle strade di Enzo

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla scoperta dei luoghi del Mito Ferrari, sulle strade dell'Appennino che fa da cornice alla Motor Valley, per scoprire percorsi che hanno visto le vetture del Cavallino muovere i primi passi, attraverso paesaggi caratteristici dell'Appennino. Dopo una piacevole sosta al Golf Club San Valentino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gran - premio

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”

gran premio modena autoAuto d’epoca sulle tracce del Drake - Si muove sulle tracce del mito del Drake il ‘Gran Premio di Modena’ promosso dal Circolo della Biella Autostoriche ... Scrive msn.com

gran premio modena autoGran Premio di Modena 2025: sabato 27 settembre sulle strade del mito Ferrari - vous motoristico, nel segno della regolarità, porta la firma del Circolo della Biella e si inserisce nel calendario ASI (Automotoclub Stor ... Riporta clubalfa.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Premio Modena Auto