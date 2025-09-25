Gran Premio di Modena auto storiche sulle strade di Enzo
Alla scoperta dei luoghi del Mito Ferrari, sulle strade dell'Appennino che fa da cornice alla Motor Valley, per scoprire percorsi che hanno visto le vetture del Cavallino muovere i primi passi, attraverso paesaggi caratteristici dell'Appennino. Dopo una piacevole sosta al Golf Club San Valentino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: gran - premio
Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”
Scaldate i motori...sta per arrivare il Gran Premio più folle di sempre! Ed e Edda sono i protagonisti di #GrandPrixIlFilm, un'avventura incredibile in giro per l'Europa alla rincorsa dei propri sogni. Corri a vederlo a #GiffoniMulticinema dal 25 al 28 settembre. Sol - facebook.com Vai su Facebook
#ItalianGP Viva il Gran Premio di Monza! - X Vai su X
Auto d’epoca sulle tracce del Drake - Si muove sulle tracce del mito del Drake il ‘Gran Premio di Modena’ promosso dal Circolo della Biella Autostoriche ... Scrive msn.com
Gran Premio di Modena 2025: sabato 27 settembre sulle strade del mito Ferrari - vous motoristico, nel segno della regolarità, porta la firma del Circolo della Biella e si inserisce nel calendario ASI (Automotoclub Stor ... Riporta clubalfa.it