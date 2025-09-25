Graduatorie regionali per il ruolo | cosa sono quando ci si iscrive Riguardano anche gli idonei del 30%? Pillole di Question Time

Nel corso del question time del 24 settembre 2025 sui canali di Orizzonte Scuola TV Simone Craparo della Gilda degli insegnanti ha risposto anche ad alcuni quesiti sulle graduatorie regionali per il ruolo, previste dal DL 45205 e ancora non tradotte in realtà perché saranno utili dall'a.s. 202627. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

