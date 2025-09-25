Governo su Gaza e Flotilla sembra una matrioska con posizioni diverse | Silvestri M5s risponde all’informativa di Crosetto
“Siamo allibiti da un fatto, questo governo sembra una matrioska di una serie di posizioni politiche diverse. Sembrate tre governi diversi “. Così Francesco Silvestri, M5s, parlando in aula dopo l’informativa del ministro Guido Crosetto. “Lei ha fatto un discorso rassicurante che comunque apprezziamo – dice il parlamentare pentastellato – dall’altra parte la premier sprizza parole d’odio nei confronti della Flotilla e di tutti gli elementi di reazione popolare e sociale che denunciano quando sta succedendo in Palestina. Poi abbiamo un vicepremier che dice che Israele sta facendo bene”. “Siete tre posizioni completamente diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: governo - gaza
De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Anche Manuel Agnelli contro genocidio a Gaza, leader Afterhours al Carroponte di Milano: “Più pressione a Governo per cessate il fuoco in Palestina” - VIDEO
Meloni, Gaza e la Flotilla "usata contro il governo": da New York il richiamo alla responsabilità - X Vai su X
askanews. . Meloni: irresponsabile usare Gaza contro governo, ci sarà altra violenza - facebook.com Vai su Facebook
Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso: “Assistenza agli italiani”. Tajani media per gli aiuti a Gaza coinvolgendo Pizzaballa - Dopo l’attacco contro almeno 7 barche della Sumud Flotilla, colpite con l’impiego di droni in acque internazionali al largo ... Segnala ilfattoquotidiano.it
La guerra a Gaza in diretta, Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite”. Il governo invia una fregata verso la Sumud Flotilla - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano, Meloni all'ONU: "Israele ha superato ... fanpage.it scrive