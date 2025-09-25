Google Foto permetterà di trovare foto simili a quella che stiamo visualizzando
Google Foto potrebbe consentire agli utenti di cercare le foto simili a quella che stanno visualizzando. La funzione è in via di sviluppo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - permetter
SE SI CHIEDE A GEMINI DI GOOGLE COSA SIA FACOPLANT E PERCHE' E' MEGLIO NOLEGGIARE PIANTE PER EVENTI, ECCO LA RISPOSTA. FacoPlant è un servizio di noleggio di fiori e piante per eventi, matrimoni, sfilate, fiere e allestimenti temporanei. - facebook.com Vai su Facebook
Google Foto trasforma le foto in anime e video di 6 secondi - Google lancia nuove funzioni AI per trasformare le foto in video di 6 secondi con Veo 2 e fare remix in diversi stili artistici con Imagen. Si legge su punto-informatico.it
Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona - Il nuovo modello AI trasforma le immagini in video animati da quattro secondi, disponibili nell'hub Create. punto-informatico.it scrive