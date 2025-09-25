Golf | i risultati del weekend al club Le Fonti Cavina è quasi perfetto Caruso batte Ciani ed Evangelisti

Sabato 20 settembre un monumentale Riccardo Cavina ha vinto il Crif Golf Trophy al Golf Le Fonti. La vittoria di per sé non è una notizia. Quello che ha scaturito la standing ovation durante la premiazione, avvenuta al Palazzo di Varignana prima della cena, è stato il modo in cui il golfista castellano l’ha ottenuta. Un solo errore alla buca 3, delicato par 4, e ben 6 birdie nelle 18 buche. Uno score di 66 colpi, degno di un professionista. In prima categoria Alessandro Caruso (39) ha preceduto Marco Ciani e Marco Evangelisti, appaiati a una sola lunghezza di distanza. In seconda Gerardo Franceschini (42) ha ottenuto la vittoria davanti a Corrado Morsiani (40) e Maurizio Facchini (38) mentre in terza Andrea Amaduzzi (42) ha superato di misura Ettore Cilenti (41) mentre Manuela Mondini (40) ha completato il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

