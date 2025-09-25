Go-kart terapia ' Un giro di emozioni' riservato ai pazienti dell' ospedale
'Un giro di emozioni' è il nome dell'iniziativa relativa all'arrivo all'ospedale di Cona della go-kart terapia. Nella mattina di giovedì 25 settembre, infatti, la struttura ha aperto le sue porte a un'insolita esperienza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAll'Ingresso 4, bambini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: kart - terapia
