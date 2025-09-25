Global Sumud Flottilla fatto epocale l' Umbria la sostiene | mozione urgente approvata a maggioranza in consiglio regionale

L'Umbria si schiera ancora una volta dalla parte di Gaza e della Palestina. La mozione urgente di Fabrizio Ricci, consigliere regionale di Avs, poi adottata da tutto il centrosinistra e anche dalla presidente della Regione Umbria, per il ‘sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Ieri un giornalista mi ha detto che molte imbarcazioni della Global Sumud Flotilla quando erano sotto attacco tramite disturbo delle radio hanno potuto continuare a comunicare grazie a Starlink. Non lo scrivono nei giornali, ma noi possiamo farlo sapere. Condi - X Vai su X

Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - facebook.com Vai su Facebook

Sumud Flotilla: “Siamo consapevoli delle minacce, ma andiamo avanti fino a Gaza. Non credete alla propaganda di Israele” - La missione con 50 imbarcazioni prosegue verso la Striscia di Gaza: "Siamo uniti e vinceremo perché abbiamo ragione" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza - Gli attacchi con i droni definiscono una situazione complessa per la Global Sumud Flotilla nell’immediato, ma soprattutto aprono diversi scenari che potrebbero prendere forma in seguito. Come scrive ilfattoquotidiano.it