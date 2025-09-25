Global Sumud Flottilla fatto epocale l' Umbria la sostiene | mozione urgente approvata a maggioranza in consiglio regionale

Perugiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Umbria si schiera ancora una volta dalla parte di Gaza e della Palestina. La mozione urgente di Fabrizio Ricci, consigliere regionale di Avs, poi adottata da tutto il centrosinistra e anche dalla presidente della Regione Umbria, per il ‘sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

