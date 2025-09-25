global sumud flotilla rifiutata la proposta italiana di trasferire gli aiuti a gaza da cipro

La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha reso noto di non aver accettato la proposta di Roma riguardante «una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme ». La missione umanitaria «rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti alla popolazione assediata della Striscia, vittima di genocidio e pulizia etnica». La delegazione italiana ha aggiunto che «qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

