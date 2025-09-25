Global Sumud Flotilla | Nessuna sosta le nostre 50 barche andranno dirette a Gaza
Gli attivisti della Global Sumud Flotilla annunciano la loro decisione senza esitazioni. «Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti», hanno dichiarato in conferenza stampa. La determinazione della Flotilla. Il gruppo, impegnato in un’azione simbolica e politica di forte impatto, ha definito questa fase come la più delicata del loro percorso. «Siamo nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione», hanno aggiunto, sottolineando come la forza del progetto non risieda solo nei mezzi a disposizione ma soprattutto nella convinzione di portare avanti la loro missione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
