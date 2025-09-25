Global Sumud Flotilla la Marina scorta i convogli e in Italia esplode lo scontro politico
All’alba del 25 settembre, Roma ha schierato una seconda nave della Marina a tutela dei connazionali che seguono la Global Sumud Flotilla, la flottiglia civile diretta verso Gaza. La decisione arriva dopo i presunti attacchi con droni che, secondo gli attivisti, hanno sganciato granate stordenti e polveri urticanti in acque internazionali a sud di Creta; . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Approvate due mozioni su Global Sumud Flotilla e candidature a "Capitale italiana della Cultura 2028" Chiesto all'unanimità l'impegno a sostenere la missione umanitaria Leggi la notizia https://ow.ly/AiBy50X1Vpy #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Consi - X Vai su X
Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Ho inviato la Fregata Fasan per garantire assistenza" - "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, ieri notte, alle 3:50, dopo un confronto con il Capo di stato maggiore della Difesa, dopo un'analisi anche dal punto di vista g ... ilgiornale.it scrive
La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare ... Scrive wired.it