global sumud flotilla la marina scorta i convogli e in italia esplode lo scontro politico

All’alba del 25 settembre, Roma ha schierato una seconda nave della Marina a tutela dei connazionali che seguono la Global Sumud Flotilla, la flottiglia civile diretta verso Gaza. La decisione arriva dopo i presunti attacchi con droni che, secondo gli attivisti, hanno sganciato granate stordenti e polveri urticanti in acque internazionali a sud di Creta; . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

