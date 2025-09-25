Global Sumud Flotilla la denuncia della nave Life Support di Emergency | Sorvolo da parte aereo militare israeliano a bassa quota - VIDEO

La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso in serata dall’organizzazione, corredato da fotografie scattate dall’equipaggio: le immagini mostrano un Lockheed C-130H Hercules, in dotazione alle forze armate israeliane, identificato con il numero “435”. Si tratta di un velivolo da trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, la denuncia della nave Life Support di Emergency: “Sorvolo da parte aereo militare israeliano a bassa quota” - VIDEO

