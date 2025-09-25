Global Sumud Flotilla il nervosismo di Meloni e il tono dialogante di Crosetto E le opposizioni in aula sottolineano le differenze
Venticinque minuti infarciti di nervosismo a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, lei. Due interventi dal tono distensivo e istituzionale nelle aule di Camera e Senato, lui. Il modo in cui nelle ultime ore Giorgia Meloni e Guido Crosetto hanno affrontato il delicatissimo dossier della spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza hanno portato l’opposizione a sottolineare, non senza una certa ironia: “Sembrate di due partiti diversi ” (Elly Schlein dixit). “ La mia condanna è totale per quello che è accaduto stanotte”, ha premesso ieri Giorgia Meloni dinanzi a microfoni e telecamere al Palazzo di vetro di New York riferendosi all’attacco con i droni subito nella notte tra martedì e mercoledì dalla flottilla internazionale che punta a rompere l’assedio israeliano alla Striscia, sulla quale viaggiano diversi italiani tra cui 4 parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
MEDIO ORIENTE | Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro" e assicura: "Continueremo fino a Gaza". Crosetto avverte: "Non forzino il blocco". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ieri un giornalista mi ha detto che molte imbarcazioni della Global Sumud Flotilla quando erano sotto attacco tramite disturbo delle radio hanno potuto continuare a comunicare grazie a Starlink. Non lo scrivono nei giornali, ma noi possiamo farlo sapere. Condi - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare ... Come scrive wired.it
Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Condanniamo l'attacco, episodio inaccettabile" - Azioni di questo tipo, condotte contro unità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili. Si legge su ilgiornale.it