global sumud flotilla il nervosismo di meloni e il tono dialogante di crosetto e le opposizioni in aula sottolineano le differenze

Venticinque minuti infarciti di nervosismo a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, lei. Due interventi dal tono distensivo e istituzionale nelle aule di Camera e Senato, lui. Il modo in cui nelle ultime ore Giorgia Meloni e Guido Crosetto hanno affrontato il delicatissimo dossier della spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza hanno portato l’opposizione a sottolineare, non senza una certa ironia: “Sembrate di due partiti diversi ” (Elly Schlein dixit). “ La mia condanna è totale per quello che è accaduto stanotte”, ha premesso ieri Giorgia Meloni dinanzi a microfoni e telecamere al Palazzo di vetro di New York riferendosi all’attacco con i droni subito nella notte tra martedì e mercoledì dalla flottilla internazionale che punta a rompere l’assedio israeliano alla Striscia, sulla quale viaggiano diversi italiani tra cui 4 parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

