Global Sumud Flotilla Crosetto | Non possiamo garantire la sicurezza in acque israeliane

Guido Crosetto, intervenendo alla Camera, ha espresso «ferma condanna» per l’attacco rivolto alla Global Sumud Flotilla. Il ministro della Difesa ha ribadito che «operazioni contro civili in mare aperto come questa sono inaccettabili», aggiungendo che l’Italia sta rafforzando la presenza con l’invio di un’ulteriore unità, la nave Alpino, che andrà ad affiancare Nave Fasan e che «dispone di altre capacità». Una imbarcazione della Global Sumud Flotilla (Ansa). Crosetto ha ricordato che tali mezzi operano per «soccorso, assistenza e protezione», invitando tutte le forze politiche a collaborare per evitare nuovi episodi di violenza: «Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it

