global sumud flotilla crosetto invia una nave militare

La Global Sumud Flotilla ha subito nelle scorse ore un attacco in acque internazionali. La flotta umanitaria italiana viaggia già scortata dalla fregata Fasan inviata su ordine del ministro della Difesa Guido Crosetto che oggi è intervenuto in un’ informativa urgente al Senato su quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Di seguito le dichiarazioni di Crosetto in Aula. Global Sumud Flotilla, le parole di Crosetto. “Il ministero degli Esteri, in stretto coordinamento con la Difesa, ha già offerto una soluzione concreta per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari, e ha assicurato la presenza in prossimita’ dell’area di una nave militare, pronta a fornire assistenza e soccorso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

