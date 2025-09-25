Global Sumud Flotilla Crosetto invia una nave militare

Gbt-magazine.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla ha subito nelle scorse ore un attacco in acque internazionali. La flotta umanitaria italiana viaggia già scortata dalla fregata Fasan inviata su ordine del ministro della Difesa Guido Crosetto che oggi è intervenuto in un’ informativa urgente al Senato su quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Di seguito le dichiarazioni di Crosetto in Aula. Global Sumud Flotilla, le parole di Crosetto. “Il ministero degli Esteri, in stretto coordinamento con la Difesa, ha già offerto una soluzione concreta per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari, e ha assicurato la presenza in prossimita’ dell’area di una nave militare, pronta a fornire assistenza e soccorso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

global sumud flotilla crosetto invia una nave militare

© Gbt-magazine.com - Global Sumud Flotilla, Crosetto invia una nave militare

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla crosettoGaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: su Flotilla “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane” - In diretta l'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla e di alcune imbarcazioni ... Scrive fanpage.it

global sumud flotilla crosettoGlobal Sumud Flotilla, Crosetto: "Non potremo garantire sicurezza una volta in acque israeliane" - "Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Crosetto