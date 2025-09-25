Global Sumud Flotilla Crosetto invia una nave militare
La Global Sumud Flotilla ha subito nelle scorse ore un attacco in acque internazionali. La flotta umanitaria italiana viaggia già scortata dalla fregata Fasan inviata su ordine del ministro della Difesa Guido Crosetto che oggi è intervenuto in un’ informativa urgente al Senato su quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Di seguito le dichiarazioni di Crosetto in Aula. Global Sumud Flotilla, le parole di Crosetto. “Il ministero degli Esteri, in stretto coordinamento con la Difesa, ha già offerto una soluzione concreta per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari, e ha assicurato la presenza in prossimita’ dell’area di una nave militare, pronta a fornire assistenza e soccorso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Approvate due mozioni su Global Sumud Flotilla e candidature a "Capitale italiana della Cultura 2028" Chiesto all'unanimità l'impegno a sostenere la missione umanitaria Leggi la notizia https://ow.ly/AiBy50X1Vpy #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Consi - X Vai su X
Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: su Flotilla “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane” - In diretta l'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla e di alcune imbarcazioni ... Scrive fanpage.it
Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Non potremo garantire sicurezza una volta in acque israeliane" - "Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Scrive ilgiornale.it