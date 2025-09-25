Global Sumud Flotilla Conte | Sono diretti a Gaza non verso le acque territoriali israeliane – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 25 settembre 2025 "La mediazione di Cipro? Anzitutto non è la mediazione di Cipro, bensì della Cei con il patriarcato di Pizzaballa a Gaza. Non sono in condizione di valutare al posto loro. Posso solo dire che sono preoccupato per gli sviluppi, tenendo conto però che non andranno in acque israeliane. Loro andranno verso Gaza, attraversando le acque internazionali" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Firenze. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

