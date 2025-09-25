Global Sumud Flotilla Conte a Firenze | Meloni imponga embargo totale armi con Israele
Giuseppe Conte in Toscana giovedì 25 settembre. Un tour elettorale per il presidente Movimento 5 Stelle in vista delle regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. Conte con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente e candidato centrosinistra del cosiddetto campo largo per il Giani bis. (Foto Fb Eugenio Giani) Un’ alleanza con Pd decisa dal M5S in Toscana con voto online degli iscritti L’ex premier con Irene Galletti, coordinatrice toscana M5S e candidata regionali, a Firenze, Empoli, Pisa, Sesto Fiorentino. Riflettori puntati su Global Sumud Flotilla. Conte: “La presidente Meloni è in preda un vittimismo cronico e a manie di persecuzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
MEDIO ORIENTE | Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro" e assicura: "Continueremo fino a Gaza". Crosetto avverte: "Non forzino il blocco". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ieri un giornalista mi ha detto che molte imbarcazioni della Global Sumud Flotilla quando erano sotto attacco tramite disturbo delle radio hanno potuto continuare a comunicare grazie a Starlink. Non lo scrivono nei giornali, ma noi possiamo farlo sapere. Condi - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, Conte: "Sono diretti a Gaza non verso le acque territoriali israeliane" - Anzitutto non è la mediazione di Cipro, bensì della Cei con il patriarcato di Pizzaballa a Gaza. Riporta ilgiornale.it
Le opposizioni contro Meloni su Flotilla. Schlein: "Irresponsabile è lei che sta con Netanyahu". Conte: "Patriota al contrario" - Il centrosinistra punta il dito contro Israele. Scrive huffingtonpost.it