Global Sumud Flotilla Conte a Firenze | Meloni imponga embargo totale armi con Israele

Giuseppe Conte in Toscana giovedì 25 settembre. Un tour elettorale per il presidente Movimento 5 Stelle in vista delle regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. Conte con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente e candidato centrosinistra del cosiddetto campo largo per il Giani bis.   (Foto Fb Eugenio Giani) Un’ alleanza con Pd decisa dal M5S in Toscana con voto online degli iscritti  L’ex premier con Irene Galletti, coordinatrice toscana M5S e candidata regionali, a Firenze, Empoli, Pisa, Sesto Fiorentino. Riflettori puntati su Global Sumud Flotilla. Conte: “La presidente Meloni è in preda un vittimismo cronico e a manie di persecuzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

