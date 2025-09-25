Global Flotilla sotto attacco Anche un ravennate a bordo | Come granate nella notte

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo stati colpiti più volte la scorsa notte, all’altezza di Creta. Erano come granate, esplose all’altezza dell’albero dell’imbarcazione sulla quale sto navigando, la ‘Morgana’, che batte bandiera dell’Italia. È stato snervante: dall’una alle sei abbiamo avuto regolarmente i droni sopra la testa. Noi stiamo tutti bene e siamo riusciti a mantenere i nervi saldi ma sono molto arrabbiato perché l’attacco di stanotte è stato un affronto assurdo al diritto internazionale". A parlare è Carlo Alberto Biasioli, 39enne operatore culturale ravennate parte dell’equipaggio, insieme al senatore riminese 5 Stelle Marco Croatti, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la grande missione marittima internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

global flotilla sotto attacco anche un ravennate a bordo come granate nella notte

© Ilrestodelcarlino.it - Global Flotilla sotto attacco. Anche un ravennate a bordo: "Come granate nella notte"

In questa notizia si parla di: global - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione; Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele; Le barche della Flotilla sotto attacco. Crosetto: «Invieremo una nave».

global flotilla sotto attaccoGlobal Flotilla sotto attacco. Anche un ravennate a bordo: "Come granate nella notte" - skipper di una delle barche "Siamo stati colpiti più volte, all’altezza dell’albero dell’imbarcazione". Lo riporta msn.com

VIDEO | Nella notte Global Flotilla sotto attacco 11 volte: “Droni, bombe sonore, gas urticanti”, anche su barche italiane - Prese di mira una decina di imbarcazioni, tra cui quelle con a bordo i nostri parlamentari, per fortuna non risultano feriti. dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Global Flotilla Sotto Attacco