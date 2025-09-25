"Siamo stati colpiti più volte la scorsa notte, all’altezza di Creta. Erano come granate, esplose all’altezza dell’albero dell’imbarcazione sulla quale sto navigando, la ‘Morgana’, che batte bandiera dell’Italia. È stato snervante: dall’una alle sei abbiamo avuto regolarmente i droni sopra la testa. Noi stiamo tutti bene e siamo riusciti a mantenere i nervi saldi ma sono molto arrabbiato perché l’attacco di stanotte è stato un affronto assurdo al diritto internazionale". A parlare è Carlo Alberto Biasioli, 39enne operatore culturale ravennate parte dell’equipaggio, insieme al senatore riminese 5 Stelle Marco Croatti, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la grande missione marittima internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Global Flotilla sotto attacco. Anche un ravennate a bordo: "Come granate nella notte"