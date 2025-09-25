Global Flotilla sotto attacco Anche un ravennate a bordo | Come granate nella notte
"Siamo stati colpiti più volte la scorsa notte, all’altezza di Creta. Erano come granate, esplose all’altezza dell’albero dell’imbarcazione sulla quale sto navigando, la ‘Morgana’, che batte bandiera dell’Italia. È stato snervante: dall’una alle sei abbiamo avuto regolarmente i droni sopra la testa. Noi stiamo tutti bene e siamo riusciti a mantenere i nervi saldi ma sono molto arrabbiato perché l’attacco di stanotte è stato un affronto assurdo al diritto internazionale". A parlare è Carlo Alberto Biasioli, 39enne operatore culturale ravennate parte dell’equipaggio, insieme al senatore riminese 5 Stelle Marco Croatti, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la grande missione marittima internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Global sumud flotilla aveva già denunciato di essere stata presa di mira da droni al largo di Tunisi, il 9 settembre. Il nuovo attacco è avvenuto mentre le imbarcazioni erano in navigazione a sudovest di Creta.
Meloni definisce "pericolosa e irresponsabile" la missione della Global Sumud Flotilla: "Condanno quanto accaduto stanotte. Però ribadisco che non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano e le autorità pr
