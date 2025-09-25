Gli Usa si sfilano dalla transizione green la Cina invece no Xi Jinping | Faremo il -10% di emissioni entro il 2035

Quando il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha sfilato – simbolicamente ma anche concretamente – gli Stati Uniti dalla lotta contro i cambiamenti climatici, in molti si aspettavano che altri avrebbero seguito. Il tema ha effettivamente perso diverse posizioni nella scala di priorità della politica, ma il resto del mondo, almeno a parole, continua a credere nella transizione verso le emissioni zero. La dimostrazione più recente è arrivata al summit sul clima organizzato dall’Onu a margine dell’assemblea generale, in corso a New York. In quella sede, l’Unione europea e altri sedici paesi hanno sottoscritto un appello per rivendicare il proprio percorso verso il net zero. 🔗 Leggi su Open.online