Gli Usa si sfilano dalla transizione green la Cina invece no Xi Jinping | Faremo il -10% di emissioni entro il 2035

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha sfilato – simbolicamente ma anche concretamente – gli Stati Uniti dalla lotta contro i cambiamenti climatici, in molti si aspettavano che altri avrebbero seguito. Il tema ha effettivamente perso diverse posizioni nella scala di priorità della politica, ma il resto del mondo, almeno a parole, continua a credere nella transizione verso le emissioni zero. La dimostrazione più recente è arrivata al summit sul clima organizzato dall’Onu a margine dell’assemblea generale, in corso a New York. In quella sede, l’Unione europea e altri sedici paesi hanno sottoscritto un appello per rivendicare il proprio percorso verso il net zero. 🔗 Leggi su Open.online

usa sfilano transizione greenGli Usa si sfilano dalla transizione green, la Cina invece no. Xi Jinping: «Faremo il -10% di emissioni entro il 2035» - Mentre Trump definisce i cambiamenti climatici «la più grande truffa di sempre», Pechino punta a presentarsi come nuovo leader verde (e ha molto da guadagnarci). Come scrive msn.com

usa sfilano transizione greenSPILLO/ La falsa soluzione Usa al dogmatismo green dell’Ue - Nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu Donald Trump ha criticato la transizione green le scelte in materia dell'Ue ... ilsussidiario.net scrive

