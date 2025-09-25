Gli Usa intercettano un caccia russo in prossimità dell' Alaska e inviano quattro F-16 Altri 5 aerei vicino alla Danimarca
Gli Stati Uniti hanno schierato quattro F-16, un aereo di sorveglianza per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che un aereo militare di Mosca è stato rilevato nello spazio aereo vicino dell’Alaska. Lo riporta il North American Aerospace Defense Command, sottolineando che il velivolo russo è rimasto nello "spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
