Gli Stati Uniti hanno schierato quattro F-16, un aereo di sorveglianza per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che un aereo militare di Mosca è stato rilevato nello spazio aereo vicino dell’Alaska. Lo riporta il North American Aerospace Defense Command, sottolineando che il velivolo russo è rimasto nello "spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli Usa intercettano un caccia russo in prossimità dell'Alaska e inviano quattro F-16. Altri 5 aerei vicino alla Danimarca