Gli smartphone più sottili da comprare ora che è uscito iPhone Air
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli smartphone sottili sono il trend nuovo che sta caratterizzando il 2025 tra i migliori smartphone. Apple e Samsung sono in prima linea con, rispettivamente, iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge che cambiano le carte in tavola tra i top di gamma provando a ritrovare quella sensazione di leggerezza e di comodità d'uso che manca da molto nella telefonia. Per farlo, hanno lavorato sui millimetri di spessore cercando di togliere meno funzionalità possibili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: smartphone - sottili
Con Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 anche gli smartphone pieghevoli diventano sottili
Le metalenti di Samsung promettono obiettivi più sottili sugli smartphone e non solo
