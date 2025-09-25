Gli scacchi italiani hanno la loro ' Coverciano' a Spilimbergo

AGI - Nasce a Spilimbergo la nuova “casa” degli scacchi italiani, destinata a diventare il punto di riferimento per la crescita di tutto il movimento e la preparazione delle nazionali. Sabato 27 settembre alle ore 16 verrà inaugurato ufficialmente il Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), una sorta di “Coverciano” degli scacchi, pensata per accompagnare il movimento verso i vertici mondiali di uno sport millenario che, nell’epoca di Internet e dell’intelligenza artificiale, conosce una nuova popolarità in Italia e all’estero. Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli con la giunta comunale, e una rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha garantito un contributo finanziario decisivo alla realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Agi.it

