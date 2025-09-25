gli sbandieratori cercano nuovi allievi

Arezzo, 25 settembre 2025 – L' Associazione Sbandieratori di Arezzo seleziona nuovi allievi, da inserire nelle varie specialità: tamburino, chiarina, sbandieramento e acrobatica. Non sono richieste esperienze specifiche, ma è preferibile un età superiore a 13 anni. I corsi sono gratuiti, ma sarà necessario il certificato di idoneità sportiva non agonistica. I candidati possono presentarsi alle ore 21,30 il lunedì e venerdì presso il Palazzetto dello Sport "Giorgio Cerbai" di San Lorentino, a partire dal prossimo lunedì 29 settembre. Per informazioni contattare i numeri 0575.21857 oppure 338.100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

