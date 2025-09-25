La cosiddetta maggioranza silenziosa torna a farsi sentire. Sulle manifestazion i di lunedì 22 settembre, nelle quali i proPal hanno messo a ferro e fuoco le principali città italiane, una parte dell’Italia è diventata rumorosa, unite e perfino maggioritaria apparentemente. Numeri alla mano, però, quella piccola parte dell’Italia è ancora minoritaria e il motivo è presto detto: interrogati sullo sciopero per Gaza, gli italiani si dichiarano nettamente sfavorevoli. A certificarlo è l’ultimo sondaggio fatto da Alessandra Ghisleri e presentato ieri sera durante Realpolitik, la trasmissione di approfondimento politico in onda ogni mercoledì sera su Rete 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli italiani bocciano lo sciopero pro-Gaza. Il sondaggio manda in tilt la sinistra