Gli israeliani non sono benvenuti | il cartello esposto da una pizzeria scandalizza la Germania

25 set 2025

Una pizzeria di Fürth, città tedesca alle porte di Norimberga, in Germania, ha esposto un cartello all'interno del locale con cui vieta l'ingresso ai cittadini israeliani. Il caso sta facendo piuttosto scalpore anche alla luce delle note vicende storiche che hanno visti gli ebrei perseguitati dal. 🔗 Leggi su Today.it

