Gli israeliani non sono benvenuti | il cartello esposto da una pizzeria scandalizza la Germania

Una pizzeria di Fürth, città tedesca alle porte di Norimberga, in Germania, ha esposto un cartello all'interno del locale con cui vieta l'ingresso ai cittadini israeliani. Il caso sta facendo piuttosto scalpore anche alla luce delle note vicende storiche che hanno visti gli ebrei perseguitati dal. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, raid su chiesa cattolica: i morti sono tre, 11 i feriti tra cui padre Romanelli. Meloni: «Inaccettabili attacchi israeliani sui civili»

Fonti mediche, raid israeliani a Gaza, i morti sono 41

Belgio, due soldati israeliani fermati al festival Tomorrowland: sono indagati per crimini di guerra a Gaza

Mobilitiamoci per la Global Sumud Flotilla. Gli attacchi israeliani di questa notte contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono atti di pirateria e terrorismo" Fra le imbarcazioni colpite ne risulta almeno una battente anche bandiera italiana. Mentre Mel - facebook.com Vai su Facebook

I carri armati israeliani sono entrati nella città di #Gaza mentre i bombardamenti incessanti martellano la popolazione. Sono almeno 300.000 gli sfollati che cercano riparo al Sud, dove si sommano al milione e mezzo di persone, creando così il più grande cam - X Vai su X

Un anno dopo il linciaggio choc, la città di Amsterdam mette al bando gli israeliani - In Europa, sono sempre più numerosi gli episodi di discriminazione che vanno dall’arte alla polit ... Secondo ilfoglio.it

Volo da Israele, blitz Pro-Pal in aeroporto a Napoli: “I signori Genocidio non sono i benvenuti” - Pal all'aeroporto Capodichino di Napoli in concomitanza con l'arrivo di un volo da Israele: i manifestanti hanno accolto i passeggeri con cartelli con le scritte in inglese e in ebraico: ... Lo riporta msn.com