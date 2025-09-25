Gli ispettori Michelin non hanno dubbi | qui si mangia la migliore pizza in assoluto

Temporeale.info | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove si mangia la migliore pizza in assoluto? E’ arrivata la risposta da parte degli ispettori Michelin che porta a un definitivo colpo di scena, ecco dove Roma è stata incoronata capitale mondiale del cibo. Ma Napoli ha sempre il suo perché. La città partenopea è una delle mete più gettonate per chi vuole assaggiare. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

gli ispettori michelin non hanno dubbi qui si mangia la migliore pizza in assoluto

© Temporeale.info - Gli ispettori Michelin non hanno dubbi: qui si mangia la migliore pizza in assoluto

In questa notizia si parla di: ispettori - michelin

Mangiare in un ristorante stellato: gli ispettori Michelin ci svelano 6 segreti per godere appieno dell'esperienza - I ristoranti di alta cucina, soprattutto quelli stellati consigliati dalla Guida Michelin, affascinano, ma possono mettere anche un po’ in soggezione. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ispettori Michelin Hanno Dubbi