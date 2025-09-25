Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia
Oltre cento eventi con il meglio del giornalismo mondiale, a Modena torna il Dig FestivalLa nuova edizione di DIG Festival, dal 24 al 28 settembre, porta a Modena oltre 100 eventi in cinque giorni, con ben 113 speaker di cui oltre la metà sono donne: il Festival offre le sue eccezionali rassegne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto
I 10 eventi (anche gratis) da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 Luglio
Tra salute e festa: un weekend da non perdere Venerdì 26 settembre – Solagna Ore 20:00 – Sala Cinema Teatro Valbrenta Serata informativa “Una scelta di cuore”: vita, tecnologia e prevenzione. Con cardiologi e specialisti per parlare di salute, cuor - facebook.com Vai su Facebook
Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 settembre https://ift.tt/KeknSP8 - X Vai su X
Sagre del weekend, dal tartufo a Sant'Agostino al porcino a Oriolo Romano. Gli appuntamenti da non perdere - Settembre non è solo il mese del rientro: in tutta Italia diventa la stagione delle sagre, tra profumi di cucine popolari e piazze che si trasformano in palcoscenici del gusto. Da leggo.it
Ciapa la Galeina a San Felice sul Panaro (Modena) - A San Felice sul Panaro torna Ciapa la Galeina, evento giunto alla sua 10esima edizione, in programma sabato 20 settembre al Parco della Rocca. Da ilrestodelcarlino.it