Gli emiliano-romagnoli che espatriano sono sempre di più

Sono sempre di più i cittadini emiliano-romagnoli che scelgono di espatriare. Dai 242.303 nel 2022 si è passati ai 265.103 nel 2024, con una crescita di quasi il 10% in appena due anni. A partire sono soprattutto giovani nella fascia 18-34 anni e adulti nella fascia 35-49 anni.Le mete più comuni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it